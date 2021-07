Pezinhos de Leitão de Coentrada em semifinal de concurso da RTP

O prato Pezinhos de Leitão de Coentrada, da autoria do chef e proprietário do restaurante O CISCO Alexandre Albergaria Diniz, passou à semifinal do concurso da RTP, as 7 Maravilhas da Nova Gastronomia.

O restaurante O Cisco, situado na cidade de Almeirim, encontra-se na lista de restaurantes do concurso na categoria de Petiscos.

Alexandre Albergaria Diniz esteve em direto esta quarta-feira, dia 21 de julho, no programa da RTP, onde falou um pouco sobre os Pezinhos de Leitão de Coentrada.

O número de telemóvel a ligar para votar no prato de Alexandre Albergaria Diniz é 760 207 779.