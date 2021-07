Seis detidos em Almeirim por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém deve esta terça-feira, dia 20 de julho, seis pessoas, entre as quais cinco homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 40 e os 53 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes nos concelhos de Almeirim e Santarém.

No âmbito de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que os detidos constituíam um grupo organizado, com funções bem definidas, que se dedicava à aquisição de produto estupefaciente para posterior acondicionamento em doses individuais prontas, venda e distribuição ao consumidor, com especial incidência nos concelhos de Almeirim e Santarém. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a seis mandados de detenção e a oito buscas, seis domiciliárias e duas em veículo, que resultaram na apreensão do seguinte material:

114 doses de heroína;

66 doses de cocaína;

Cerca de 620 euros em numerário;

Dois automóveis;

18 telemóveis;

Três cartões SIM;

Um computador portátil;

Uma pen drive;

Uma pistola de alarme;

Diverso material utilizado para corte e acondicionamento de estupefacientes.

Quatro dos detidos estão a ser presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, para aplicação das medidas de coação. Os outros dois suspeitos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, serão presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém esta quinta-feira, dia 22 de julho.

A operação contou com o reforço da estrutura de investigação criminal de Santarém, do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém e do Posto Territorial de Almeirim.