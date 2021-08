Agressor de Alex apanha um ano de castigo

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém decidiu punir o jogador André Raimundo Pinto com um ano de suspensão depois da agressão a Alex (foto), do Fazendense.



No dia 20 de junho, o jogador do Grupo Desportivo Samora Correia agrediu de forma muito violenta o atleta do Fazendense, em jogo a contar para o Campeonato Distrital da 2.ª Divisão.