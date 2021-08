MyAqua: a aplicação de Águas do Ribatejo já é sucesso

A Águas do Ribatejo disponibilizou esta segunda-feira, dia 2 de agosto, a my AQUA, uma aplicação gratuita para telemóveis que permite o cliente consultar e gerir os seus dados de contrato, comunicar contas da água, entre outras funções. Em comunicado, a Águas do Ribatejo refere que a aplicação tem sido um sucesso entre os clientes.

A aplicação permite ainda aceder a mais do que um contrato, podendo consultar e gerir a informação relativa a vários locais de consumo de forma simples, cómoda e com único código de acesso.

“A myAQUA é mais uma ferramenta facilitadora para os clientes da AR cuja utilização permite preservar uma relação de proximidade com a empresa com poupança de tempo e deslocações às unidades de atendimento.”, refere a empresa em comunicado.

A aplicação gratuita, pode ser instalada com facilidade em smartphones com sistema Android (versão 4.0 ou superior) e iPhone (versão iOS 7.0 ou superior) a partir do Google Play ou App Store.