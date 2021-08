Almeirim em risco elevado de incêndio

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta que Almeirim é um dos concelhos do distrito de Santarém que se encontra em aviso laranja (risco elevado) de incêndio rural que vai ter duração até à próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, em especial nas zonas do interior do Norte e Centro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se tempo quente e seco com subida da temperatura máxima até ao dia 15 de agosto, mas mais significativa esta sexta-feira, dia 13 de agosto, humidade relativa ao ar em especial no interior Norte e Centro e região Sul de Portugal e noites tropicais em grande parte do território.

A ANEPC salienta que até ao dia 30 setembro, a população do concelho de Almeirim está proibida de realizar atividades como:

Realizar Queimadas Extensivas sem autorização;

Realizar Queima de Amontoados;

Utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural exceto se forem usados fora de zonas críticas e em locais autorizados à utilização de fogareiros e grelhadores;

Fumar ou fazer lume em espaços florestais;

Lançar balões de mecha acesa e foguetes. Fogos-de-artificio podem ser usados apenas com autorização da Câmara Municipal;

Fumigar ou desinfestar apiários;

Utilização de motorroçadoras (à exceção de estas possuírem fio de nylon), corta-matos e destroçadores

A ANEPC também salienta que é obrigatório o uso de dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubes de espace e chaminés das máquinas de combustão interna e externa nos veículos de transporte pesados e um ou dois extintores de seis quilos, consoante o peso máximo seja inferior ou superior a 10 toneladas.

No concelho de Almeirim entre os dias 13 e 15 de agosto, as temperaturas máximas vão atingir entre os 39 e os 40 graus e de temperatura mínima vai atingir entre os valores 16 e 18 graus.