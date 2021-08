Ponte D. Luís a meia luz

No final de junho, as redes sociais os presidentes das Câmaras Municipais de Almeirim e Santarém anunciavam que iam, em parceria, colocar iluminação led na Ponte D. Luís, entre as duas cidades, mas pelo que testemunhou o nosso jornal a iluminação está a funcionar apenas em metade do tabuleiro e mesmo assim com vários pontos desligados.

Depois de vários roubos de fio cobre, as duas autarquias decidiram colocar um material sem valor comercial para evitar mais furtos e vandalismo.

Pelo que O ALMEIRINENSE apurou a iluminação colocada é decorativa.