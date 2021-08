Ciclista de Fazendas de Almeirim é campeão nacional

Um sprint eficaz deu a João Nunes (Alenquer/G.D.M/Escola Alexandre Ruas) a vitória no campeonato nacional de fundo de cadetes masculinos, em Sernancelhe. Logo atrás, em segundo, terminou João Martins (C.C.Barcelos/A.F.F/Flynx/H.M.Motor) e Tiago Santos (Alcobaça) fechou o pódio em terceiro.



João Nunes é de Fazendas de Almeirim e chegou a ser atleta dos 20 kms de Almeirim.



O pelotão de cadetes masculinos enfrentou hoje a prova de fundo do campeonato nacional, um percurso de 73,5 quilómetros, resultantes de três voltas a um circuito. As tentativas de fuga iniciaram-se logo nos quilómetros iniciais, com João Faria (Academia de Ciclismo de Paredes) a tentar ganhar vantagem ao pelotão. Não tendo sucesso, a equipa tentou escapar ao grupo com Francisco Alves, que ganhou uma vantagem de 25 segundos para o grupo principal.

Entretanto, Daniel Moreira (Tensai/Sambiental/Santa Marta) escapou do pelotão para se juntar ao corredor que seguia isolado na frente da corrida. Não tardou até que Francisco Alves cedesse ao ritmo de Daniel Moreira, acabando por ser absorvido pelo pelotão.

Daniel Moreira seguiu na frente da corrida, liderando todas as passagens pela meta, chegando a atingir uma vantagem confortável, superior a dois minutos. No entanto, o esforço solitário do corredor acabaria por deixar as suas marcas, acabando por ceder nos últimos cinco quilómetros.

O pelotão chegou compacto à reta da meta, em Sernancelhe, com a vitória a ficar decidida ao sprint. João Nunes (Alenquer/G.D.M/Escola Alexandre Ruas) foi o mais forte, conquistando assim o título nacional de fundo da categoria de cadetes. João Martins (C.C. Barcelos/A.F.F/Flynx/H.M.Motor) foi segundo e Tiago Santos (Alcobaça C C/Crédito Agrícola) fechou o pódio na terceira posição.



Fonte: Federação Portuguesa de Ciclismo