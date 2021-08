20 kms de Almeirim regressam

No dia 31 de outubro a prova de atletismo “20 kms de Almeirim” está de regresso depois da pandemia Covid-19 ter colocado em stand by este tipo d eventos.

“Com o aliviar das restrições, após muita ponderação e reunião com as entidades competentes, nomeadamente a sra. Delegada de Saúde, decidimos colocar em marcha a organização da nossa prova rainha, os Vinte Quilómetros de Almeirim”, anuncia a Associação.



Sem adiantar mais pormenores, a Associação diz que este ano, os moldes serão diferentes, com algumas limitações, de acordo com as medidas impostas pela DGS, “mas tudo será preparado com a entrega e alegria a que vos habituámos!Em breve daremos mais notícias, estejam atentos, porque as inscrições serão limitadas.”