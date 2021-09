RECANDIDATURA Cristina Casimiro revela em entrevista a O ALMEIRINENSE as razões que a levaram a apresentar-se uma vez mais a votos. Revela-nos as ideias e projetos para o futuro, que fica decidido no final de setembro.

O que a levou a candidatar-se a um novo mandato?

Recandidato-me à Junta de Freguesia de Raposa porque entendo que ainda posso ser muito útil à Freguesia e que posso continuar a empenhar-me e a dar sempre mais e melhor de mim, através do meu trabalho, de forma a contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento. Sei que todo o tempo que tenho dedicado a esta junta é recompensador e que continuarei a estar ao lado dos munícipes de forma a ajudar e apoiarem todas as suas necessidades e preocupações, tentando sempre proporcionar as melhores condições de vida e bem-estar possíveis.

Que balanço faz do último mandato?

O último mandato foi positivo, uma vez que realizamos obras importantes, tais como o alcatroamento da descida dos Biscais; o passeio entre o fontanário e a paragem dos autocarros nos Foros dos Biscais, junto ao campo de futebol, foi feita a substituição de toda a iluminação para Leds; requalificou-se o Parque Infantil, o repuxo; apoiou-se a requalificação da Igreja e espaço envolvente; continuou-se a realizar manutenção e conservação de todos os edifícios, fazendo pinturas anuais e limpezas sempre que necessário; está para breve o alcatroamento e requalificação da Fonte dos Biscais e iniciou-se a requalificação do Parque de Merendas. Neste mandato foi ainda importante a aquisição de um miniautocarro, imprescindível ao Transporte Escolar, a aquisição de uma carrinha de caixa aberta e também de outra maquinaria para suporte aos trabalhos de manutenção e conservação dos espaços públicos. Saliento também a importância do trabalho desenvolvido no atendimento à população, porque tendo em conta que é maioritariamente idosa, é muitas vezes um apoio indispensável para levantamento de receituário, pagamento de faturas, submissão do IRS entre outros, estando um funcionário afeto a esta função e fazendo-se deslocações à Sede do Concelho para efetuar estes serviços.

Fez tudo o que estava programado?

Nos últimos quatro anos realizou-se a maioria das obras que estavam programadas, encontrando-se o parque de merendas em execução, uma vez que está a ser requalificado por ajuste direto, e é também relevante mencionar que toda a obra sofreu alguns atrasos devido à pandemia.

Em que medida a pandemia trouxe novos problemas?

A pandemia alterou todo o funcionamento da Junta, uma vez que os serviços de atendimento passaram a realizar-se ao postigo e, mais tarde, foram colocados acrílicos de forma a existir uma separação entre o funcionário e os munícipes; foram ainda alterados horários e o próprio funcionamento do Cemitério, colocando novas torneiras ativadas por pedal, de forma a evitar contacto de várias pessoas com as mesmas superfícies; foi realizada, por diversas vezes, a desinfeção e higienização nos edifícios pertencentes à Junta e também na via pública; existiram atrasos em algumas obras planeadas, mas que acabaram por se cumprir na sua maioria; e por fim, onde se sentiu mais o impacto da pandemia foi nos transportes escolares, tendo triplicado o número de deslocações de forma a cumprir todas as regras da DGS e de forma a proteger todas as crianças, o que levou também à necessidade de ajustar horários. De referir que sempre foram cumpridas todas as normas impostas pela DGS e que todos os membros do Executivo e Funcionários da Junta se demonstraram sempre disponíveis para colaborar de forma que todos os serviços pudessem continuar a ser prestados em segurança.

A que se propõe nos próximos anos?

Para os próximos anos proponho dar continuidade a todos os serviços realizados pela Junta de forma a continuar a prestar à população o melhor apoio possível, sempre com a mesma dedicação e com o mesmo espírito de entrega que tem sido demonstrado até agora. É muito importante continuar a fazer a manutenção e conservação de todos os espaços e edifícios da Junta, para que estes se encontrem sempre em bom estado de conservação e com o ar mais aprazível possível. Existem ainda algumas obras de relevo e melhoramentos a fazer nesta freguesia que, a seu tempo, serão mencionados.

Será também um mandato de transição?

Esta será a última vez que me candidato à Presidência da Junta de Freguesia de Raposa uma vez que chego ao limite de mandatos imposto por lei, e por isso mesmo, será sempre um mandato de transição, mas é importante que esta transição seja feita de forma gradual ao longo dos próximos quatro anos e será sempre a pensar no melhor para a freguesia e para os seus munícipes e tendo em conta as necessidades dos mesmos.

A grande novidade é a candidatura do CHEGA. Ficou surpreendida com a candidatura?

A candidatura do CHEGA não me surpreende na medida em que sempre que surge um novo Partido é espectável que este demonstre interesse por todos os concelhos e suas freguesias. No caso da candidatura à Raposa, acho que é importante, uma vez que demonstra que o bem-estar desta aldeia e dos seus munícipes é motivo de interesse por parte de novas pessoas e novos partidos, o que revela a sua importância no concelho.

O que será para si um bom resultado?

Para mim, um bom resultado é a vitória do Partido Socialista na Raposa e em todo o Concelho de Almeirim, pois seria o reconhecimento de todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos e a manifestação de apreço por parte dos nossos munícipes, que nos estariam a dar, mais uma vez, um voto de confiança e demonstrariam, assim, que estão satisfeitos com o desenvolvimento que estamos a proporcionar no nosso Concelho e em especial na nossa Freguesia.