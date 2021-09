PSD/CDS com cartazes danificados. Queixa na GNR

A Coligação Preparar o Futuro apresentou, esta quinta-feira, queixa na GNR de Almeirim contra desconhecidos, por furto de quatro cartazes e danos em oito Cartazes nas várias Freguesias do Concelho de Almeirim.



“Repudiamos veemente este tipo de atitudes por parte de gente que não sabe o que é a Democracia no que concerne à Liberdade de Expressão. Pretendemos com esta queixa, que esta situação não se volte a repetir e que a Campanha Eleitoral se centre essencialmente no debate de ideias”, disse Nuno Cardigos, candidato à Câmara.