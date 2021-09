CDU propõe e é aprovado suplemento de insalubridade e penosidade para funcionários da CMA

Foi aprovado no dia de setembro, em reunião de Câmara, a proposta apresentada pela vereadora Sónia Colaço, que prevê o desencadear do processo para atribuição do suplemento de insalubridade e penosidade aos trabalhadores do Município de Almeirim. Este processo começará, nos termos da lei, pela audição dos representantes dos trabalhadores.

Este é um suplemento que se destina aos trabalhadores que, pela natureza das suas funções, podem acarretar um dano acrescido para a sua saúde. Sem prejuízo de outros que possam existir, será o caso de vários assistentes operacionais da Divisão de Ambiente e Obras.

“Os trabalhadores do município podem contar com a CDU, através dos seus eleitos, para a defesa intransigente dos seus direitos e a sua luta por uma vida melhor e mais digna”, explica a vereadora numa das últimas reuniões deste executivo.