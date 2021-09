Concelho administra mais 848 vacinas contra a Covid-19

O concelho de Almeirim conta com mais 848 vacinas administradas na população do concelho, com dados registados até ao dia 6 de setembro de 2021.

Atualmente, já foram administradas 33.814 vacinas, onde 16.197 equivalem à primeira dose, 14.639 à segunda dose e 2978 pessoas receberam a dosagem única de vacinas contra a Covid-19, com 85% da população com a primeira dose da vacina e 78% com a vacinação completa.

“Portugal é o País do Mundo com maior taxa de vacinação. E o nosso concelho está em linha com esses dados. Orgulho. Muito orgulho. E muitos agradecimentos a fazer”, referiu Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, nas redes sociais.

O Centro de Vacinação encontra-se localizado no Campus da Proteção Civil.

Em Portugal, 78% da população já tem a vacinação completa contra o vírus da Covid-19 e 85% da população com pelo menos uma dose da vacina.