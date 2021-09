CRIAL arranca ano letivo com (muitas) novidades

Um novo ano letivo começou e com ele regressaram também os utentes do CRIAL dos vários concelhos, nomeadamente Coruche, Salvaterra de Magos e Alpiarça, para além de Almeirim.



O ano de 2021/2022 fica marcado por mais uma fase de expansão e crescimento do Centro. O Crial tem mais alunos e hoje a área de implantação é também maior e a direção garante: “Será ainda maior num futuro que se espera breve.”



A direção, sempre a pensar no bem-estar dos utentes que são a razão da existência deste

Centro tem feito um esforço económico e financeiro para proceder à aquisição de alguns

espaços contíguos à Instituição, situados na Travessa Lourenço de Carvalho.



O CRIAL adquiriu quatro espaços, os dois primeiros negociados com a Imobiliária CA Ferreira e os dois

últimos, negociados com o apoio da mesma Imobiliária, CA Ferreira, que foi intermediando

com os proprietários.



“Este esforço proporcionou a instalação no Concelho, em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim de mais uma Resposta Social – CLDS 4G Re(pensar) em Família e ao CRIAL, mais três salas que estão a ser devidamente aproveitadas”, explica a direção.



“Esta direção, que continua empenhada no trabalho que vem desenvolvendo, quer desejar a todos os utentes, colaboradores, familiares e amigos em geral, um ano letivo 2021/2022 sereno, proveitoso e acima de tudo com muita saúde e livre desta tragédia que mudou as nossas vidas”, concluem.