20 kms: Inscrições abertas

As inscrições para a 34.ª Edição dos 20 Kms de Almeirim já estão abertas e são limitadas a 500 participantes, em cada uma das três vertentes. No último domingo de outubro, dia 31, os Vinte Quilómetros de Almeirim estão de volta.



“Os últimos tempos não têm sido fáceis e a nossa Associação, como tantas outras, tem sido privada de poder organizar os eventos e as provas habituais. Contudo, com o aliviar das restrições, após muita ponderação e reunião com as entidades competentes, nomeadamente a Delegada de Saúde, decidimos colocar em marcha a organização da nossa prova rainha, os Vinte Quilómetros de Almeirim”, explica a Direção do clube.



Este ano, os moldes serão diferentes, com algumas limitações, de acordo com as medidas impostas pela DGS.

https://20kmsalmeirim.pt/