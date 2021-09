“Proponho-me a servir os habitantes da freguesia com seriedade e disponibilidade”

CONTINUIDADE Esta é uma palavra utilizada por Cândida Lopes, que procura o terceiro mandato na Junta de Benfica do Ribatejo. Assume que não fez tudo o que queria e diz ter ideias para mais quatro anos.

O que a levou a candidatar-se a um novo mandato?

Depois de oito anos à frente da freguesia estou convicta que o trabalho que apresentei foi válido e, havendo a possibilidade de dar continuidade, nada mais natural do que apresentar nova candidatura, não faria sentido que assim não fosse.

Que balanço faz do último mandato?

O balanço do último mandato, apesar de algumas contrariedades, acabou por ser positivo. Foram realizadas obras em infraestruturas de importância capital, nomeadamente nas escolas (Cortiçóis e Benfica do Ribatejo, bastante importante na educação das nossas crianças) assim como na ponte junto ao Casal Branco que melhorou substancialmente o acesso dos agricultores aos campos junto ao Tejo. Foi ainda construído um parque infantil junto ao Pavilhão Gimnodesportivo e, depois de várias tentativas, foi finalmente adquirido um terreno na Azeitada que permitirá a construção de um parque para as crianças nesta localidade, com aparelhos geriátricos para os mais crescidos. Substituímos os abrigos para os passageiros dos autocarros na Azeitada. Ainda na Azeitada, foi possível solucionar um problema de longa data com a aquisição de uma parcela de terreno na Rua Carolina do Carmo e a criação de uma zona de inversão de marcha. Concluímos o pavimento do recinto das Festas. Continuámos com a requalificação do Mercado de Benfica do Ribatejo, foram colocados semáforos reguladores de Velocidade no centro da vila. Foram pintados os cemitérios da freguesia e a casa mortuária de Benfica e, apesar do atraso devido à pandemia, encontra-se em fase avançada de construção. A iluminação de toda a freguesia foi totalmente renovada com leds e fruto de uma incessante pressão sobre as entidades responsáveis pela colocação da rede de fibra ótica, ao contrário das melhores previsões, será possível até ao final do ano dotar a totalidade da freguesia desta ferramenta tão importante. Foi adquirido um autocarro de 29 lugares que permite a realização de um trabalho de vital importância para a freguesia, não só no transporte das crianças para as escolas, mas também dos mais idosos que permite a quem está mais deslocado do centro da Vila poder deslocar-se à Junta de Freguesia, Farmácia, Centro de Saúde etc. Depois de intensa negociação, foi adquirido um terreno em frente à sede da Junta de Freguesia que permitirá construir um campo de futebol, um parque infantil, um parque com aparelhos geriátricos, enfim o Jardim que Benfica do Ribatejo merece. Além disso, serão também alcatroadas algumas ruas da Freguesia.

Fez tudo o que estava programado?

A requalificação do Largo Dr. Moita e os passeios previstos não foram efetuados porque, apesar de terem sido efetuados todos os procedimentos com vista à sua execução, não houve nenhuma empresa a disponibilizar-se a realizar as obras. É uma situação que não me deixa satisfeita, mas resta-nos voltar a lançar concurso porque as obras têm que ser feitas. Aguardámos muito tempo pelo parecer positivo da CCDR LVT – Comissão e Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que permitiu a regularização da situação da Adega de Benfica do Ribatejo, e agora estamos com o mesmo processo relativo ao cemitério de Benfica do Ribatejo, apesar de termos o terreno cedido a lei não permite o seu alargamento.

Em que medida a pandemia trouxe novos problemas?

A pandemia afetou toda a sociedade, não só porque nos limitou devido ao confinamento, como também foi necessário disponibilizar meios para fazer face a problemas que não existiriam se não houvesse pandemia. Mas soubemos adaptar-nos e lidar com a situação e, com isso, tentar que os serviços da freguesia não ficassem prejudicados. Continuámos a ajudar a população em tudo o que podíamos, para que estas se deslocassem o menos possível, levamos medicação a casa, levamos alimentação, tratámos de toda a documentação necessária que nos pediram, etc…

A que se propõe nos próximos anos?

Proponho-me a servir os habitantes da freguesia com seriedade e máxima disponibilidade para todos tal como tem sido até agora. As pessoas que solicitaram a minha colaboração sabem que o meu empenho para a resolução das suas questões foi constante. Vou continuar a dar o meu melhor pela minha freguesia, acredito que, para muitos, não é suficiente e faz parte do ser humano querer sempre mais, mas ninguém poderá por em causa a minha dedicação diária. Depois de insistência da minha parte para aquisição do terreno em frente à sede da Freguesia é minha intenção que no local seja executada uma obra de grande valor para a qual já existe projeto. Essa obra irá finalmente dotar a Vila de Benfica do Ribatejo de um Jardim, um circuito de manutenção e um campo de futebol 11.

Será também um mandato de transição?

É um mandato de continuidade, a transição será programada em tempo oportuno e por quem compete fazê-lo.

A grande novidade é a candidatura do CHEGA. Ficou surpreendida com a candidatura?

O Chega é um partido, apresentou a sua candidatura tal como outros partidos, não vejo motivo para qualquer surpresa.

O que será para si um bom resultado?

Um bom resultado será ganhar porque será o reconhecimento que o nosso trabalho foi válido.