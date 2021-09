“Um bom resultado terá que ser a vitória do Partido Socialista na Freguesia de Fazendas”

RECANDIDATURA João Apolinário vai tentar o terceiro mandato na junta de Fazendas. Pacato e simples, nesta entrevista apresenta as razões para continuar a votar PS.

O que o levou a recandidatar-se à Freguesia de Fazendas?

Existem várias razões que me levaram a tomar esta decisão. Tenho tido o apoio, como sempre, de muita gente da Freguesia a questionar e incentivar a minha recandidatura. Há oito anos, aceitei o desafio e o projeto do Partido Socialista para os três mandatos permitidos por Lei, para o desenvolvimento do nosso concelho e das quatro freguesias em diversas áreas como a educação, desporto, cultura, apoios sociais, etc e tudo o que fosse necessário e possível para que as nossas populações tivessem melhores condições e nível de vida. Tenho planos e projetos já em desenvolvimento que gostaria de concretizar.

Que balanço faz do seu último mandato?

Foi um mandato um pouco atípico face aos problemas que temos com a pandemia mas, mesmo assim, considero que foi positivo. Houve obras que não conseguimos concluir devido ao problema referido, mas que estão em curso, como a sede dos Ranchos Infantil e Velhas Guardas, Parque de estacionamento na zona do Sporting, Casa Mortuária, passeios, arruamentos e irão arrancar mais algumas como o Parque Urbano de Fazendas, arruamentos na Zona Industrial de Paço dos Negros, etc…

Concluíram-se as obras de construção dos novos campos de futebol da Associação Desportiva Fazendense que permitem dar mais qualidade ao trabalho da Escola de Formação nos vários escalões e, também com possibilidade de utilização por parte da EB 2.3. Concluíu-se, também, o sonho antigo da construção do Campo do Sporting, fez-se a reabilitação da Escola de Paço dos Negros, a reabilitação da Extensão de Saúde de Marianos e da Escola Primária. Solucionaram-se alguns problemas de escoamento de águas pluviais em Fazendas e em Paço dos Negros. Pavimentou-se a Rua General Humberto Delgado em Paço dos Negros e prestámos todo o apoio social possível, apoio com transportes escolares, com aulas presenciais e distribuição de trabalhos escolares e refeições a alunos carenciados, apoios às Associações da Freguesia para suportarem as despesas fixas, mesmo sem atividades, compra de diversos equipamentos para a manutenção e limpeza da Freguesia e gestão da Herdade.

A que se propõe nos próximos anos?

Construção de passeios na Rua Marechal Craveiro Lopes e ciclovias na Estrada de Vale Barrocas que estão pendentes pelos acessos a realizar devido à instalação de grandes superfícies na zona. Também concluir o máximo possível do Parque Urbano e espaço para as festas tradicionais, fazer mais parques de estacionamento na zona central das Fazendas, a construção de passeios em falta nas localidades, acabar infraestruturas na Zona industrial de Paço dos Negros, começar as obras de requalificação da Associação e do Rancho de Paço dos Negros, parque infantil e geriátrico junto ao palco das festas, e, em Marianos, a pavimentação do prolongamento da rua do Casal Queimado até à ponte da Ribeira de Muge, assim como a reabilitação da zona do Vale de água e manutenção do Circuito Pedestre.

Propomo-nos também a melhorar a manutenção e serviços de limpeza, incluindo uma varredora mecânica nas três localidades da Freguesia, apoios a todas as Associações, apoios sociais, escolas, retomar assim que possível, os passeios com o autocarro, o almoço sénior e as Festas Tradicionais da Freguesia. E, claro, continuar a dar resposta aos imprevistos que sempre acontecem.

Nas Fazendas de Almeirim surgiram duas grandes novidades: A candidatura do CHEGA e o reaparecimento de Manuel Bastos Martins. Ficou surpreendido com as candidaturas?

O aparecimento do Partido CHEGA era expectável. Trata-se de um partido novo e naturalmente concorre para se afirmar politicamente. Quanto ao Sr. Manuel Bastos Martins não me surpreendeu minimamente a maneira como fez o seu reaparecimento. Surpreendeu-me sim, o PSD/CDS terem-no aceite como cabeça de lista.

Em entrevista recente a O ALMEIRINENSE Manuel Bastos Martins fez-lhe duras criticas. Porque se quebrou esta relação entre os dois?

Sinceramente não sei bem. Estive nos seus três mandatos e nunca houve qualquer tipo de problema entre nós. Quando fui eleito presidente há oito anos, penso que logo no primeiro dia do mandato já tinha o Sr. Manuel Martins como meu opositor, porquê? Talvez por não lhe ter atribuído o cargo de Tesoureiro e a gestão da Herdade? Não sei!

Esse senhor na entrevista que deu ao jornal “O Almeirinense” mostrou a obsessão que tem contra mim, valendo- se de mentira sobre mentira, uma delas a do autocarro estar parado por falta de inspeção. Com certeza desconhece que vivemos uma pandemia e que o autocarro não tinha serviço de qualquer tipo. Esteve parado, sim, mas a fazer uma revisão geral enquanto não podia circular.

Quanto às ambulâncias, estão as duas a circular e a Junta de Freguesia poupou cerca de oito mil euros com a célebre peça da sucata e, além disso os serviços nunca foram interrompidos. Vergonha é estar a citar, em mentira, o nome do saudoso Presidente Sousa Gomes, de quem eu era verdadeiramente amigo.

O que será um bom resultado?

Ora bem, um bom resultado terá que ser a vitória do Partido Socialista na Freguesia de Fazendas de Almeirim e em todo o concelho, com a expressão que tem tido, sendo assim reconhecido o trabalho feito e podermos continuar a fazer obra a todos os níveis.

Este é o último mandato de João Rossindo. A sua sucessão já está nesta lista?

Em princípio todos os elementos têm capacidade para o serem. Vamos trabalhar e dar o nosso melhor em prol de toda a freguesia com honestidade e respeitando sempre a nossa população. Nestes próximos quatro anos veremos a disponibilidade do grupo e as opiniões dos responsáveis.