“Fazia tudo diferente, terminava com esse ciclo vicioso de políticas erradas”

DURO O candidato do CHEGA em Fazendas não tem meias medidas, e diz sem receio que o mandato atual foi “desastroso, sem rumo e sem liderança.” Quer ganhar as eleições do final de setembro e “inverter este ciclo vicioso em que a junta se encontra e inverter estas politicas erradas”.

Que análise fazem ao mandato de João Rossindo?

Acho que foi um mandato desastroso, sem rumo e sem liderança.

O que fazia de diferente?

Fazia tudo diferente, terminava com este ciclo vicioso de políticas erradas, criava liderança e rumo na aposta de novos projetos, inerentes aos jovens e a uma população envelhecida.

Porque aceitou este desafio do CHEGA?

Aceitei este desafio porque fui contactado e achei que tinha que dar a cara em defesa da nossa freguesia, devido às políticas desastrosas, às opções, decisões e rumo que a nossa Junta está a tomar e o Partido Chega é a mudança, é o futuro.

Como se descreve?

Sou uma pessoa humilde, que nasci e cresci neste concelho com bons valores morais, o respeito, a educação, a igualdade, com direitos e deveres, com princípios definidos, honesto, íntegro e um lutador constante contra a corrupção.

Sem que conheçamos a sua ligação à política. Onde tem estado nestes últimos anos?

Nestes últimos anos estive na minha atividade profissional, na Guarda Nacional Republicana.

“Com André Ventura, tenho muitas semelhanças, sou anticorrupção, quero que as leis sejam cumpridas e iguais para todos, que a Justiça funcione de igual modo (…)”

Que semelhanças tem com André Ventura?

Com André Ventura, tenho muitas semelhanças, sou anticorrupção, quero que as leis sejam cumpridas e iguais para todos, que a Justiça funcione de igual modo, tanto para os pobres como para os ricos, que os Portugueses tenham assistência à saúde, que haja mudança política e um Portugal diferente para melhor.

Quais são as linhas orientadores desta candidatura para a Freguesia?

As nossas linhas orientadoras vão no sentido de inverter este ciclo vicioso em que a Junta se encontra, inverter estas politicas erradas, acabar com o aproveitamento de pessoas que concorrem ao poder das Instituições para benefício próprio, para benefício dos seus familiares e para benefícios dos seus amigos, criar projetos para o futuro dos jovens e da população mais idosa, desenvolvendo a nossa freguesia.

Quais são as maiores necessidades da freguesia?

As maiores necessidades penso que serão inverter a saída dos jovens da nossa Freguesia, ter especial atenção à população envelhecida, criar infraestruturas para contrariar esta situação, construir projetos para o futuro da Freguesia. Lares, creches, zona industrial, etc.

O que será um bom resultado para o CHEGA em Almeirim e também no concelho?

Bom resultado em Fazendas de Almeirim é ganhar as eleições.