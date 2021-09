“Na minha vida, habituei-me a não deixar nada por fazer”

SURPRESA Nuno Cardigos é o candidato do PSD. Licenciado em Gestão de Empresas e empresário na área das tecnologias de informação é, atualmente, eleito da Assembleia Municipal de Santarém.

O que levou a assumir a candidatura à Câmara?

A Paixão e o Carinho que tenho pelo Concelho de Almeirim.

Que avaliação faz dos últimos oito anos?

Penso que os últimos oito anos se centraram apenas em gestão corrente do Concelho de Almeirim. Repavimentação de estradas, reabilitação de escolas, aproveitar os fundos comunitários em benefício da nossa população, distribuir dinheiro pelas instituições do Concelho, em suma, o que qualquer Presidente de Câmara faz em Portugal para não perder as eleições.

Aponta alguns erros, algumas falhas neste último mandato?

Essa pergunta é ambígua. O que gostava que me perguntasse é se faria a minha gestão de maneira diferente. E eu, obviamente, responderia que sim. O Concelho de Almeirim tem um potencial fantástico, pelo que necessita de uma estratégia para os próximos doze anos, correndo o risco de ser ultrapassado pelos Concelhos limítrofes. O nosso compromisso com os eleitores do Concelho de Almeirim, como poderão ver no nosso Programa Eleitoral que irá ser distribuído, será para os próximos doze anos, com uma estratégia assente na inversão de perda de população e de captação de investimento para o Concelho de Almeirim.

O que tinha feito se fosse Presidente da Câmara?

Eu penso que a pergunta correta é: O que fará quando for Presidente da Câmara Municipal de Almeirim? E eu respondo-lhe com algumas das mais de trinta propostas que pretendemos implementar para os próximos doze anos.

“Iremos centrar a nossa gestão do Município em seis eixos fundamentais: Gestão, Organização Interna e Relacionamento com os Munícipes, Coesão Social e Urbanística, Ambiente e Sustentabilidade (…)”

Iremos centrar a nossa gestão do Município em seis eixos fundamentais: Gestão, Organização Interna e Relacionamento com os Munícipes, Coesão Social e Urbanística, Ambiente e Sustentabilidade, Cultura, Desporto e Juventude e, como não poderia deixar de ser, vamos focar-nos intensamente no Desenvolvimento Económico e Competitividade do Concelho de Almeirim.

“A primeira medida que iremos implementar, se ganharmos as eleições do dia 26 de setembro, será a implementação de um Gabinete Autárquico de apoio às Vítimas de Violência Doméstica”

Os jovens merecem a nossa maior atenção. Nesse sentido, vamos propor que todos os jovens do Concelho de Almeirim, que queiram estudar no Ensino Superior, sejam ajudados pela Autarquia para pagamento das suas propinas e alojamento. Assim, como os cuidadores informais, que irão receber um complemento por parte do Município. A primeira medida que iremos implementar, se ganharmos as eleições do dia 26 de Setembro, será a implementação de um Gabinete Autárquico de apoio às Vitimas de Violência Doméstica. Estas são algumas das propostas que se encontram no programa da Coligação PREPARAR O FUTURO.

“Se não acreditasse na vitória, todas as mulheres e homens que integram esta candidatura, ficavam em casa”

E o que deixava de fazer?

Na minha vida, habituei-me a não deixar nada por fazer, salvo raras exceções.

O que será um bom resultado?

Ganhar as eleições autárquicas no Concelho de Almeirim

Acreditam na vitória ou na eleição de um vereador?

Se não acreditássemos na vitória, todas as mulheres e homens que integram esta Candidatura, ficavam em casa.

Independentemente do resultado eleitoral, iremos apresentar nos órgãos próprios as nossas propostas para o Concelho de Almeirim.