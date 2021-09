Almeirinense estreia-se hoje no Campeonato da Europa de Triatlo Youth

Depois de se sagrar Vice-Campeão Nacional, Gustavo do Canto foi convocado para representar a Selecção Nacional no Campeonato da Europa de Triatlo Youth e hoje entra em ação.

O jovem triatleta almeirinense viajou para a Turquia no início da semana, onde vai disputar o Campeonato da Europa de Triatlo Youth. As semifinais serão disputadas no dia 30 de setembro e a final ocorrerá no dia 2 de outubro.



A semifinal do Gustavo Canto é hoje às 12:15.



No dia 3 de outubro será ainda disputada a prova de Estafetas mistas.

Para além de Gustavo do Canto, a comitiva Portuguesa integra ainda João Nuno Batista que é seu colega de clube e o actual Campeão Nacional do Escalão de Cadetes.