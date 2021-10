Ludovic da Silva: “Sempre acreditei em Portugal e em Almeirim”

Ludovic Carvalho da Silva tem 36 anos, é natural de França mas as suas raízes são almeirinenses por parte da sua família materna. As ligações à cidade nunca se perderam e, apesar de ter crescido noutro país, foram sempre frequentes as suas visitas a Portugal e a Almeirim, para visitar a família que por cá permanecem. A sua vinda definitiva aconteceu há quatro anos e por cá se estabeleceu e criou a sua nova vida ligada a um projeto do ramo imobiliário na qual aposta e acredita ser o futuro do imobiliário a nível internacional.

Para Ludovic, esta mudança foi uma viragem na sua vida, que veio confirmar o lema da iad: “Há experiências que mudam uma vida. Trabalhar na iad é uma delas!”

Conte-me um pouco do seu percurso pessoal e profissional.

A minha formação é de canalizador. Trabalhei em França como técnico profissional para a Saint-Gobain Glass Bulding e sempre acreditei em Portugal e em Almeirim. Quis desafiar-me a mim próprio que era possível trabalhar e ganhar a minha vida por conta própria e, por outro lado, queria também provar que Portugal é um país onde é possível trabalhar, sem pensar que só lá fora é que o sucesso é possível.

Como é que se sentiu recebido e acolhido pelos Almeirinenses?

Com os braços abertos e com respeito e confiança.

Há cinco anos que trabalha com a IAD. Como é que lhe apareceu esta oportunidade?

Um amigo meu falou-me de um projeto futurista ligado ao ramo imobiliário: a IAD. À noite não conseguia dormir e voltei a ligar-lhe no dia seguinte para saber mais sobre este modelo de negócio. Foi uma oportunidade única e, agora, sinto que estou no sítio certo, no momento certo.

De que forma marcas a diferença relativamente a outras empresas ligadas ao ramo imobiliário?

A IAD é, de certa forma, o que a UBER é para os taxistas, a Wikipédia para as enciclopédias, o Booking para as agências de viagens, ou seja, a IAD é a parte futurística e digital de uma agência imobiliária tradicional…

Hoje em dia, mais de 80% das pesquisas imobiliárias são feitas através da internet, daí a inutilidade das agências físicas.

Quais são as tuas expectativas?

Continuar a desenvolver a minha atividade por conta própria no meu projeto imobiliário, de forma a ajudar as pessoas no seu projeto imobiliário, ganhar cota no mercado local, nacional e internacional, de poder contribuir

para a mudança de vida profissional das pessoas (a quem quiser mudar de vida profissional), dando-lhes a

mesma oportunidade que eu de ter a mesma possibilidade de criar a sua própria agência digital imobiliária internacional desmaterializada.