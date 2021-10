Paço dos Negros no apuramento da Taça do Ribatejo e surpresa em Fazendas de Almeirim

O jogador Nelson Alves da Silva, mais conhecido como “Tatá”, foi o homem do jogo na vitória do Paço dos Negros no terreno do Vilarense na terceira e última jornada da fase de Grupos da Taça do Ribatejo. O jogador marcou três dos quatro golos do jogo, onde a equipa de Paço dos Negros ganhou por 3-4.

A equipa de Benfica do Ribatejo arrecadou uma nova derrota no Vasco da Gama por 4-0. Na primeira distrital o U.Almeirim SAD voltou a perder pontos com a derrota por 3-2 no recém promovido Benavente. Os jogadores Nuno Oliveira e Vítor marcaram os dois golos da equipa almeirinense.

A Associação Desportiva Fazendense perdeu contra o Ouriense por 2-4, com os jogadores Lorran e Neves a marcarem os golos do Fazendense, onde a equipa, no intervalo, já perdia por 2-0.