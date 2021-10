Covid-19: Duas novas mortes no concelho

O número de mortes aumentou de 35 para 37 nas últimas horas no concelho de Almeirim, devido à pandemia de Covid-19.



O ALMEIRINENSE sabe que esse dado já foi divulgado no ACES Lezíria.



Até 13 de outubro há 1657 casos confirmados no concelho, 1578 pessoas recuperadas com 42 casos ativos no concelho neste momento e uma taxa de incidência de 306 por 100 mil habitantes.