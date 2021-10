Futebol Feminino: Apresentação

O U. Almeirim vai apresentar as suas equipas do Futebol Feminino para a temporada 2020/21 no próximo dia 16 de outubro no Estádio Municipal.



O programa de apresentações começa pelas 14h45 e prolonga-se até às 17h45 com lanche.



Às 15h jogam as atletas benjamins e infantis contra o CADE. Depois, as juniores unionistas defrontam o Alverca às 17h.