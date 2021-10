O Cineteatro vai receber no dia 31 de outubro o IV Encontro de Cavaquinhos às 16H00. A iniciativa vai contar com atuações do Grupo de Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim e do Grupo de Música Tradicional Barquinha Saudosa.

Os interessados em assistir ao IV Encontro de Cavaquinhos podem reservar o seu bilhete através do email bilheteiraalmeirim@gmail.com.

O encontro é organizado pelo Grupo de Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim.

Imagem Ilustrativa