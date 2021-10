Goleadas à moda antiga. UFCA salva jornada

Benfica do Ribatejo com uma dúzia de golos sofridos e Paço dos Negros com nove foram goleados na primeira jornada do campeonato distrital da segunda divisão. O Paço dos Negros perdeu por 0-9 em casa com o Forense enquanto em Santarém diante da equipa B scalabitana os benfiquistas foram cilindrados por 12-1.



Na primeira distrital o estado de graça do Fazendense parece estar longe do início de época. Nova derrota, segunda consecutiva, em Tomar por um expressivo 3-0.



Quem salvou esta tarde negra foi o U.Almeirim SAD que regressou às vitórias, em casa, diante da Glória do Ribatejo por 3-2. Luan(2) e Caldeira fizeram os golos dos azuis e brancos.