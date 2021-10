Município de Almeirim recebe Campanha de vacinação contra raiva canina

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Almeirim (CROAC) está a promover uma campanha de vacinação antirrábica destinada a todos os cães. A campanha começa esta quarta-feira, dia 19 de Outubro, na cidade de Almeirim, e previne a propagação de doenças associadas à raiva canina.

No dia 27 de outubro a vacinação terá lugar nas Fazendas de Almeirim, no dia 28 em Benfica do Ribatejo e no dia 29 na Raposa. As vacinações terão lugar nas respetivas juntas de freguesias, das 16h00 às 19h00.