Covid-19: Casos positivos continuam a aumentar

O Concelho de Almeirim continua a registar um aumento gradual no número de casos positivos por covid-19.

Neste momento, Almeirim tem 37 casos ativos, 1744 casos confirmados, 1662 recuperados, e 38 óbitos.

A taxa de recuperação continua a ser elevada, estando esta fixada nos 95%. O número de mortos, por sua vez, continua estável, representado apenas 2% de todos os casos.

No que diz respeito à região da Lezíria do Tejo, os dois concelhos com mais casos ativos são Santarém e Rio Maior, com 90 e 52 casos, respectivamente. A Golegã, por sua vez, registou, em poucos dias, um aumento significativo de casos, e conta agora com 35 casos ativos.

A região da Lezíria do Tejo tem agora um total de 16077 casos e 420 óbitos.