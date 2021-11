A população está a envelhecer e todos os países do mundo estão a presenciar um crescimento no número e na proporção de pessoas idosas. O envelhecimento está a tornar-se numa das mudanças sociais mais importantes do século XXI, com implicações em praticamente todos os setores da sociedade.

A população com 60 ou mais anos está a crescer em todo o mundo mais rapidamente do que os outros grupos etários. No concelho de Almeirim, e de acordo com os dados estatísticos de 2020, por cada 100 habitantes existem 25 pessoas com mais de 65 anos e por cada 100 pessoas jovens, existem 185 pessoas com mais de 65 anos, sendo que, comparativamente com o ano de 2009, no ano de 2020, verificou-se um acréscimo de mais 51 pessoas com mais de 65 anos! Podemos, assim, concluir que Almeirim tem vindo a acompanhar a tendência mundial de aumento da população mais envelhecida!

Como consequência deste fenómeno, as políticas sociais têm vindo cada vez mais a ter em consideração o envelhecimento populacional.

“Este retornar da normalidade é muito importante para todos os grupos etários (…)”

Em Almeirim, apesar da abrupta suspensão de todas as atividades direcionadas para a população mais envelhecida, na sequência da Pandemia da Covid-19, estamos a retomar lentamente a “vida normal”!

Este retomar da normalidade é muito importante para todos os grupos etários, mas é de extrema importância para a população mais envelhecida. O “Desporto +55 anos”, a dinamização e colaboração com as Universidades Seniores, os passeios e os eventos vocacionados para a população sénior, são formas de atuação, que tanto o Município de Almeirim, como as Juntas de Freguesia do concelho, têm encontrado para melhorar a qualidade de vida da população mais envelhecida.

Teresa Aranha

PS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 15 de outubro de 2021