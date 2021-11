Covid-19: Casos começam a preocupar

Em apenas 24 horas, o Conselho de Almeirim registou mais 8 casos positivos. Estes números reforçam a tendência de aumento que se verifica não só a nível a local, mas também nacional.

De acordo com as estatísticas mais recentes, o concelho conta com 1767 casos confirmados, 1683 casos recuperados e 46 casos ativos. O número de óbitos, contudo, continua a manter-se estável nos 38 casos.

Estes números são cada vez mais preocupantes para as autoridades de saúde. Só no dia de hoje, Portugal registou mais 1477 casos, e 9 mortes pela Covid-19.

Face a estes números, o governo procura agora acelerar o processo de vacinação e administrar, o mais rápido possível, a terceira dose.

A região da lezíria do Tejo, não é excepção, e continua a registar um aumento gradual no número de novos casos. No dia de hoje, 11 de Novembro, contabiliza 16238 casos confirmados e 357 casos ativos.