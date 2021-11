Mulheres socialistas juntas a falar da “Saúde Mental”

Cerca de meia centena de mulheres socialistas, simpatizantes e amigas, reuniram-se à volta da mesa, no serão de 18 de novembro, para o 1° Jantar Temático subordinado ao tema “Saúde Mental”. “Se eu não cuidar da minha mente, quem cuidará?”, foi o mote lançado e a convidada especial, Dra. Patrícia Mendes, Psicóloga e Hipnoterapeuta, pegou nele e com a participação de todas as presentes, transportou-as até ao fundo delas próprias, fazendo-as encontrarem-se com o sentimento mais profundo que o ser humano pode ter, “o amor por si própria” e que tantas vezes as mulheres deixam esquecido ou para último plano.



Após a apresentação e o agradecimento, Teresa Aranha, Coordenadora Concelhia de Almeirim das Mulheres Socialistas, passou a palavra a Mara Lagriminha, Deputada da Assembleia da República e Presidente Distrital das MS-ID, que de forma veemente elogiou o encontro e a garra com que as mulheres PS do concelho de Almeirim debatem e lutam pelas suas ideologias.



A deputada salientou ainda que o tema saúde mental foi “muito bem escolhido”, uma vez que muitas vezes este lado da saúde é descurado em detrimento da saúde física, mas “isso não pode continuar e cada vez mais, é urgente cuidar da nossa saúde mental”.



No final, Teresa Aranha manifestou-se satisfeita pelo sucesso do evento e afirmou “Assim vale a pena! O próximo encontro já está a ser pensado!”.