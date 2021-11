Pedro Ribeiro distribui pelouros entre vereadores

A propósito da atribuição dos pelouros, O Almeirinense falou com os vereadores sobre as diferentes pastas que tutelam.

Pedro Ribeiro: “Somos dos concelhos mais sustentáveis do país.”

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, não tem dúvidas: Almeirim é “um dos concelhos mais sustentáveis do país.” O presidente considera que o concelho continua a pagar “atempadamente” as contas e tem recursos financeiros suficientes para “dizer sim” a qualquer projeto que beneficie o município. “Continuamos a ter condições para tudo aquilo que são projetos, dizermos que sim, e podermos, efetivamente, criar as condições para assumir a responsabilidade financeira”, garante o presidente Socialista. Pedro Ribeiro tutela diversas pastas, entre elas, a Gestão financeira do concelho, os fundos comunitários e o Desenvolvimento Económico do município. Em todas estas pastas, o presidente considera que o concelho tem todas as condições necessárias para fazer um bom trabalho. E no que diz respeito ao desenvolvimento económico do concelho, o presidente é otimista, e dá o exemplo da construção do novo bloco logístico da Mercadona, que promete dinamizar economicamente o concelho. “Estamos a falar de um investimento de 180 milhões de euros, com a criação de 700 postos de trabalho”. Este projeto vai, segundo Pedro Ribeiro, “mudar completamente aquilo que é o nosso panorama” e promete que este é “um investimento para a região”, pois “nós percecionamos o concelho como um só“. São projetos como este que fazem Pedro Ribeiro acreditar que o concelho está num bom caminho: “Não fazemos milagres, mas penso que temos vindo a desenvolver o concelho, e as pessoas têm concordado connosco naquilo que temos vindo a fazer”, conclui. A propósito da mais recente atribuição de pelouros entre o executivo, a CDU ficou fora das contas e não recebeu qualquer pasta política. Pedro Ribeiro evita fazer qualquer tipo de análise política perante este facto, e garante que a atribuição de pelouros está limitada “aos vereadores que estão a tempo inteiro”.

Maria Emília: “Nós tratamos as minorias da mesma forma que tratamos os naturais.”

Algumas das pastas mais importantes do concelho passam pelas mãos da Vereadora Maria Emília Botas Moreira, cujos pelouros vão desde a área da Saúde até aos transportes municipais. Uma das pastas tuteladas pela Vereadora, diz respeito à integração de minorias. E nesta pasta não tem dúvidas: “Nós tratamos as minorias da mesma forma que tratamos os naturais.” Este pelouro, contudo, tem sido pautado por alguns problemas. Segundo a Vereadora, as tradições e as culturas que as minorias têm são difíceis de conciliar “com as normas que nós temos no dia-a-dia.” Apesar disso, a Vereadora garante que tem havido alguns casos de sucesso, mas admite que “nem sempre é muito fácil. Eu até gostava que houvesse mais sucesso com todas as pessoas que são integradas”, conclui. Já no que diz respeito à Saúde, a Vereadora destaca o dia 1 de janeiro de 2022. Só a partir desse dia é que as competências da saúde vão passar a estar sob a alçada da Câmara. Segundo a Vereadora, a Câmara, nesta matéria, tem superado as suas obrigações, desde a “ requalificação de todas as extensões de saúde do concelho” até à aquisição de novas viaturas.

Paulo Caetano: “Pretendemos chegar ao fim do mandato com os nossos processos

administrativos o mais eletrónica/digitalmente possível.”

Paulo Caetano tem pastas que vão desde o aparelho administrativo até à área do desporto. No que diz respeito à modernização do aparelho administrativo, o vereador tem um objetivo bem definido: Digitalizar todos os processos administrativos comunicar de forma mais eficaz com os munícipes. Quanto à pasta do desporto, o vereador tem uma série de objetivos traçados, como o alargamento do Pavilhão Alfredo Bento Calado e a finalização de todas as obras previstas para o estádio municipal. Pretende, também, retomar a atividade desportiva através das atividades “Aventura no Zêzere”, o “Correr nas Festas”, “Férias desportivas”. Já quanto à frota municipal, Paulo Caetano pretende continuar o processo de aquisição de novos veículos e renovar a maquinaria e a frota automóvel. A digitalização de todos os documentos do arquivo municipal também está na lista de objetivos do vereador.

Ana casebre: “Diariamente, somos visitados por centenas de pessoas que vêm provar

um prato único”

Ana casebre tem, na sua ordem de trabalho, pastas como o Turismo, a Juventude, e a Cultura. No setor turístico, Ana casebre destaca a importância da sopa da pedra: “Diariamente, somos visitados por centenas de pessoas que vêm provar um prato único, que não existe em mais nenhum sítio do mundo”, refere. O Turismo gastronómico é, assim, uma das grandes apostas para captar a vinda de novos turistas, não só através da sopa da pedra, mas também de outros pratos tradicionais da região, como as caralhotas e o melão d’ Almeirim. Segundo a Vereadora, estes pratos são elementos importantes para conservar e valorizar “a identidade da região”, e constituem uma “mais-valia económica”. E Almeirim é um concelho atraente para os Jovens? A Vereadora é perentória: o concelho “apresenta todas as condições para lhes

proporcionar qualidade de vida” e “contribuir para que os mesmos se fixem no concelho” através de “excelentes equipamentos escolares, culturais e desportivos”. Já quanto à cultura, a Vereadora avalia positivamente a agenda cultural de Almeirim, e destaca a diversidade de espetáculos, que vão desde o “teatro a recitais, ópera, revistas, acordeão, guitarra, jazz, stand up, entre outros.” Até ao fecho desta edição, O Almeirinense não conseguiu obter respostas por parte dos restantes vereadores.