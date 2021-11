A tentativa de assalto mais bizarra

Os proprietários de uma loja em Benfica do Ribatejo resistiram e evitaram um assalto, na noite deste domingo.



O ALMEIRINENSE sabe que duas pessoas encapuzadas e armadas tentaram assaltar uma loja de comércio chinês, mas correu muito mal este assalto. O primeiro assantante que entrou na loja com uma faca foi agredido com uma cadeira e teve que fugir, mas na fuga aconteceu o insólito: chocou com o companheiro de assalto que tinha a arma de fogo.



Os dois colocaram-se em fuga e uma das armas ficou no chão.



As autoridades estão a tomar conta deste estranho assalto.