Livro apresentado no Mercadinho Encantado

Este sábado, pelas 14h30, Fernando Silva vai apresentar o seu quinto livro no Mercadinho Encantado, em Almeirim.



Por cada livro vendido, 3€ revertem a favor da PRAVI para ajuda aos animais.



As entradas são gratuitas.



Fernando Silva é convidado do programa “CulturAlm” da Almeirinense TV para ver, em breve, nas plataformas digitais do jornal.