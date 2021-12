Marta Carvalho entra a ganhar na Taça de Portugal

Foram mais de uma centena os atletas que marcaram presença no arranque da Taça de Portugal de Pista Jogos Santa Casa, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia e uma atleta do nosso concelho voltou a destacar-se.

Marta Carvalho, que representa o Extremo Sul, esteve invencível, vencendo todas as disciplinas na sua categoria.



A jovem ciclisma venceu as eliminatórias, pontos e scratch, categoria em que defende o título do ano passado.

A próxima prova da Taça de Portugal de Pista Jogos Santa Casa realiza-se na Anadia no dia 18 de dezembro.