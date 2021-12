Torneio Padel O ALMEIRINENSE é um sucesso

Está a decorrer o 1.º Torneio O ALMEIRINENSE em Padel e no primeiro fim de semana entraram em ação 96 atletas, com grandes grandes jogos e um ambiente fantástico.



Em F4 a dupla Filipa Jourdan/Sandra Isabelinha venceu Nadine Soares/Marina Dellannunziata por 7-6 e 6-1. Em F5, a dupla Vera Marques/Silvia Bragança ganhou por 4-6, 6-2 e 10-6 a Liliana Bento/Catarina Rodrigues.



“O nosso agradecimento a todos também pelo esforço no cumprimento das novas medidas de controlo da pandemia”, escrevem os responsáveis do espaço na página de facebook.

O Torneio regressa na 4.ªFeira com F3 e M3 e no próximo fim-de-semana com a fase final F3, M4 e M3.