Pai Natal vai a Benfica e recolhe brinquedos para entregar à Proabraçar

Cândida Lopes anunciou em primeira mão na Almeirinense TV que o Pai Natal ia este sábado, dia 11 dezembro, chegar a Benfica do Ribatejo.



O Pai Natal distribuiu sorrisos e votos de um Bom Natal. Por outro lado, o Pai Natal pediu às crianças que deixassem um brinquedo para entregar à Proabraçar.



A instituição já agradeceu publicamente à junta de Benfica: “Um Agradecimento Especial à Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo pela iniciativa e a todos as crianças que contribuíram com presentes para que outras crianças apoiadas pela Associação ProAbraçar possam ter uma prenda neste Natal. Fomentar a solidariedade e a partilha é dos valores mais bonitos e humanos que podemos incutir aos nossos filhos. Estas prendas refletem mensagens tão lindas que devemos continuar a cultivar no nosso dia a dia.”