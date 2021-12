Os números no concelho de Almeirm voltam a impressionar e não pela positiva. No sábado, dia 11 dezembro, estavam ativos 98 casos e 227 pessoas em vigilância ativa.



Pelo que O ALMEIRINENSE sabe estão confirmados 1999 no concelho, com 1863 pessoas recuperadas e 38 óbitos.

A taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 545 por 100 mil habitantes.