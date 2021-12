Márcio Sampaio convida jovens de Almeirim a assistir jogo do Benfica e oferece camisolas

Márcio Sampaio, adjunto de Jorge Jesus no Benfica, convidou um grupo de jovens do concelho para assistir ao vivo ao jogo com o Sporting da Covilhã, a contar para a 3.ª jornada da Taça da Liga.



O treinador ofereceu os bilheteste para o jogo e ainda entregou uma camisola oficial a cada jovem.



A autarquia cedeu transportes e os jovens foram acompanhados por funcionários da autarquia.



No final, o vereador do desporto, Paulo Caetano, partilhou uma foto e agradeceu o gesto: “Para finalizar esta formidável jornada, o amigo Mário Sampaio, ofereceu a cada um dos jovens uma camisola oficial do SLBenfica. As palavras das crianças ”Que Emoção” “Maravilhoso “, “Tão Bom”, enchem o nosso coração. OBRIGADO Márcio, para além de um grande orgulho Almeirinense, um extraordinário ser humano. Bom Natal para todos.”