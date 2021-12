Pedro Ribeiro: Mandatário da candidatura do Partido Socialista às eleições legislativas de 2022

Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, aceitou o convite de Hugo Costa, Presidente da Federação Distrital, para ser Mandatário da candidatura do Partido Socialista às eleições legislativas de 2022, pelo círculo eleitoral de Santarém.

De acordo com Hugo Costa, é “com grande satisfação que temos, como nosso Mandatário, um dos autarcas mais prestigiados do país. A sua capacidade de trabalho é, sem dúvida, uma garantia de que estamos no caminho certo e traz confiança no futuro”.

No seguimento deste convite, Pedro Ribeiro afirma sentir-se “honrado e confiante perante os candidatos que integram a lista. São candidatos que, pelos seus perfis e experiências, conhecem o território, representam a aposta na proximidade e são sinónimo de esperança”.

A lista candidata, a apresentar em momento oportuno, foi aprovada por ampla maioria na Comissão Política Distrital e Nacional. Esta é constituída por: Alexandra Leitão, Hugo Costa, Maria do Céu Antunes, Mara Lagriminha, Manuel Afonso, Francisco Dinis; Fernanda Asseiceira, Ricardo Antunes, Gustavo Costa, Susana Faria, Vasco Casimiro, Victor Santos, Alexandra Simão e Diamantino Duarte.