Centro Cultural de Fazendas de Almeirim recebe peça natalícia ” Dentuças faz um amigo”

O Centro Cultural de Fazendas de Almeirim vai receber no próximo Sábado, dia 18 de Dezembro, o teatro de Natal ” Dentuças faz um amigo”.

A peça pretende celebrar a amizade e, acima de tudo, a época natalícia.

A peça conta a história de Dentuças, o irmão mais novo de todos duendes de natal. Sentindo-se só, Dentuças decide pedir um desejo na véspera de Natal: Uma amigo para Brincar.

A entrada é “gratuita mediante levantamento do bilhete na tesouraria da CMA ou no Pólo de Fazendas de Almeirim. De acordo com a lei em vigor, é obrigatória a apresentação de certificado digital COVID ou comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo, a partir dos 12 anos de idade”.