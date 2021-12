Mais de cinco milhões para apostador do concelho

“Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o primeiro prémio do Totoloto foi vendido na freguesia da Raposa, num montante de sete milhões de euros. A identidade do vencedor não foi revelada, desconhecendo-se também se é do concelho de Almeirim.” Este foi o texto de abertura do Jornal O ALMEIRINENSE no dia 10 de novembro.

A organização dos jogos Santa Casa não divulgou, como é hábito, o nome do vencedor para o nosso Jornal sabe que o boletim registado na Raposa pertence a um homem residente na Freguesia de Benfica do Ribatejo. O novo milionário, que ganhou mais de sete milhões brutos, estava em Paço dos Negros e apercebendo-se que estava quase a terminar o prazo para registar a chave, pensou que já não tinha tempo de o fazer, como habitual, em Benfica. Assim, foi ao Café Olaia e registou ai o boletim com a chave sorteada: 3 16 25 33 45 + 10.

O homem com perto de 50 anos tem dois filhos e tem tentado fazer uma vida o mais discreto possível.