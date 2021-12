U. Almeirim perde com últimos. Fazendense empata

O U.Almeirim SAD não aproveitou em casa diante do Ferreira do Zêzere, ultimo classificado, para fugir aos lugares perigosos de descida, e saiu derrotado por 1-3. Cada vez mais as três equipas do fundo da tabela vão ficando para trás e prevê-se aqui uma luta entre o União de Almeirim SAD, Ferreira do Zêzere e Glória do Ribatejo para ver quais as duas que vão descer.

Já o Fazendense vai no sentido contrário e na deslocação difícil a Samora-Correia conseguiu um empate a uma bola com golo de Tiago Mateus. A formação de Zé Miguel vai no quinto jogo sem conhecer a derrota.

Na segunda divisão distrital o derby Benfica do Ribatejo e Paço dos Negros foi adiado devido ao covid.