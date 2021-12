Adeptos com linguagem inapropriada vão ser multados

A Câmara de Almeirim e a GNR vão começar a penalizar qualquer adepto que exiba uma linguagem incorreta, durante um evento desportivo. Esta medida engloba não só os pais dos atletas, mas também os treinadores, presidentes e dirigentes do clube.

Segundo Pedro Ribeiro, esta medida já foi acordada com a GNR e vai ser implementada no âmbito do programa “Pais de desportistas são pais responsáveis”.

Esta medida vai entrar em vigor já em 2022, e durante os meses de Janeiro e Fevereiro, a Câmara vai desenvolver uma campanha de sensibilização junto dos adeptos, para estes adotarem uma linguagem mais moderada.

De acordo com Pedro Ribeiro, “A linguagem tem vindo a ser cada vez mais violenta e nós, enquanto sociedade, vamos tolerando isso. A lei não o permite e, como não temos autoridade para aplicar as coimas, têm de ser as forças de segurança a fazê-lo. Tivemos uma reunião no sentido de já no início do ano podermos começar a fazer uma sensibilização junto das pessoas que vão aos eventos desportivos”.

Os Atletas, por sua vez, não vão ser multados, pois, segundo o presidente, “tudo o que acontece no recinto do jogo é julgamento do árbitro”.

Pedro Ribeiro adianta ainda que ” Não é admissível que estejamos num estádio onde o treinador, o presidente ou o dirigente insulta toda a gente com todos os nomes possíveis e imaginários. Como também não é admissível que dentro de campo a linguagem seja constantemente uma linguagem de asneiras e mau comportamento. (…) Em última análise, pode ser o clube a ser responsabilizado. Coisa que nunca aconteceu, porque quando houve uma ou outra situação o clube tratou do assunto”, conclui o presidente.