“Este projeto foi pensado na nossa comunidade”

FILOMENA SILVA em entrevista a O ALMEIRINENSE avança em primeira mão com as novidades de um projeto único no concelho que vem ajudar em muito a vida de todos. Esta loja vai abranger cerca de 65 serviços e arranca já em janeiro.



Como surgiu esta ideia de dotar o vosso espaço deste serviço?

Com a abertura da nova loja no centro da cidade, há precisamente um ano, ganhamos mais espaço e melhores condições tanto de trabalho para os colaboradores como para o atendimento de todos os nossos clientes. A localização é, sem duvida, bastante privilegiada, de acesso fácil e muito central. Com esta abertura, percebemos que havia margem para alargarmos os serviços que prestamos neste mesmo espaço. No período da pandemia, onde quase todos os serviços estavam ou fechados ou de acessos condicionados, fui contactada por uma empresa com a possibilidade de nos candidatarmos com a possibilidade de aqui desenvolvermos serviços semelhantes aos oferecidos numa qualquer loja do cidadão.

A ideia fez-me sentido, e daí até obtermos a aceitação, decorreram poucos meses, sendo que estes serviços estarão disponíveis no nosso espaço, a partir de dia 02 de janeiro de 2022.

Que documentos vai ser possível tratar aqui?

Aqui poderão tratar de muitos e diversificados serviços, como sejam: Certificados energéticos; Documentação automóvel; Contratação de comunicações, Energia ou Alarmes; Projetos de investimento; Todo o tipo de pagamentos, como sejam scut’s, pagamentos ao estado, carregamento de serviços pré-pagos, pagamentos de serviços, entre outros; Envio de encomendas através do CTT Express ou do MRW; Registos criminais; Renovação do cartão de cidadão; entre muitos outros serviços. Esta loja vai abranger cerca de 65 serviços

Os tempos de espera deverão aqui ser muito mais curtos para marcação?

Esta, penso, ser a maior valia de todos os serviços que teremos, não haverá tempos de espera, nem funcionará por marcação, mas por ordem de chegada para atendimento. O horário que teremos será das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00, de segunda a sexta feira, sendo que, se percebermos que a adesão assim o justifique, iremos com certeza adaptar para novos horários, no sentido de ir de encontro às necessidades de toda a população que a nós recorra.

Como decorreu o processo de candidatura?

O processo foi célere, com a exigência normal para este tipo de parcerias. Penso que o know-how que temos e os anos de experiencia no atendimento ao público, assim como a solidez da empresa, em muito contribuíram para ser aceite neste projeto.

Será o único espaço no concelho?

Sim , será único sim. Esta parceria tem por base exclusividade de zona, e sim, a Feelseguros terá o exclusivo.

Mas as pessoas de fora do concelho também podem vir ao vosso espaço?

As pessoas de fora serão muito bem vindas, são serviços que poderão e deverão ser prestados a todos quantos aqueles que nos procurem, e que esperamos, sejam muitos… Naturalmente que o projeto foi pensado na nossa comunidade, mas é obviamente possível qualquer cidadão seja de que parte do país for, tratar de todos os serviços, nas nossas instalações.Serão todos, muito bem vindos.

Os funcionários tiveram formação específica?

Os funcionários da Feelseguros começaram a formação, no final de novembro, e pode prolongar-se pelo tempo necessário a que toda a equipa fique dotada de conhecimentos necessários, para rapidamente conseguir responder a todas as solicitações.

Quando abre o serviço ?

O serviço, abrirá formalmente no dia 2 janeiro de 2022. Novo ano, novo projeto! Parece-me ser uma data interessante para iniciar novos projetos, e aqui, esta escolha não foi difícil.