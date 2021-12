Almeirim realiza número recorde de testes

O Centro de Testagem da Farmácia Mendonça, em Almeirim e Santarém, realizaram um número recorde de testes à Covid-19 com 1500 testes. Neste primeiro dia, o tempo de espera foi muito reduzido sendo aproximadamente zero.

A Farmácia Mendonça em Almeirim montou uma operação grande operação de testagem à Covid-19 para responder à crescente procura nesta altura de Natal e Ano Novo. Em sistema de casa aberta, quem pretender ser testado pode fazê-lo esta quinta-feira entre as 9h e as 19h e na véspera de Natal entre as 9h e as 16h.

A iniciativa conta com o apoio dos escuteiros do Agrupamento 404 de Almeirim.

Nas últimas 24 horas, pelo que O ALMEIRINENSE apurou, registaram-se 25 novos casos. A esta data há 2161 casos confirmados no concelho e 1993 pessoas recuperadas. Em Almeirim há 130 casos ativos no concelho e uma taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 866 por 100 mil habitantes.



Até ao momento há ainda 38 óbitos.