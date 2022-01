Ténis Almeirim só foi travado pelo campeão nacional

A Seção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim ficou pelo caminho nas meias-finais do Campeonato Nacional de Equipas que se disputou no Complexo do Monte Aventino, no Porto. Apesar da derrota à porta da jornada decisiva, este foi o melhor resultado de uma equipa almeirinense em escalões de formação.

Nos singulares, Pedro Valverde defrontou Henrique Rocha, campeão nacional individual e com classificação internacional, cedendo por 6/1 e 6/2. No segundo encontro, Sebastião Cardoso Nobre deu boa réplica frente a João Martins, mas acabou por perder por 7/6 e 6/4. No terceiro encontro de singulares, Tiago Filipe Silva bateu José Miguel Rodrigues por 6/3 e 6/0.

Em pares, a dupla almeirinense composta por José Miguel Rodrigues e Sebastião Cardoso Nobre ganhou frente a Henrique Rocha e Tiago Filipe Silva, enquanto João Martins e Henrique Petiz venceram Pedro Valverde e Martim Afonso por 6/1 e 6/3, selando o resultado final em 4-1.

A Escola de Ténis da Maia acabou por ser a vencedora do Campeonato Nacional de Equipas ao vencer na final o Clube Ténis das Caldas da Rainha, por 4-1. Já a Associação 20kms de Almeirim regista o melhor resultado da história e concentra-se agora no Campeonato Regional de Equipas da Associação de Ténis de Leiria para procurar repetir a presença no Campeonato Nacional.