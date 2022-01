“Tenho presépios de várias zonas de Portugal e mesmo do estrangeiro”

Como e porque começou a fazer presépios de natal?

Tudo começou com a Guida [minha mulher], motivada pela nossa comadre Alda que já faz coleção há muitos anos. Esta história dos presépios já vem de alguns anos atrás, mas só em 2019 fiz o primeiro, por piada e por achar que ela ia ficar contente por ter sido eu a fazer. No ano passado e este ano é que fiz mais.

Quantos presépios tem?

Não sei!! Mas muitos, de várias zonas de Portugal e mesmo do estrangeiro…. mas feitos por mim tenho 12, todos diferentes .

Que materiais utiliza?

Os materiais que uso é ferro, mas ferro velho… já fiz com ferraduras velhas, arame da vinha que tinha sido tirado, pregos velhos cheios de ferrugem, e todo o tipo de ferro, verguinhas da construção, arame, parafusos.

Também uso alguma madeira, e alumínio. Já fiz um dia, ao jantar, um com uma rolha de cortiça e com um clip e um de amendoins.

Qual o material que gosta mais de trabalhar?

O que mais gosto de trabalhar é o ferro… Adoro estar a “engenhocar” coisas em ferro.

Acho que é uma arte trabalhar o ferro.

Onde vai buscar inspiração?

Bem, não sei…. Fui tirando umas ideias pelos que ela tinha… mas como não tinha nada em ferro, tentava reproduzir e adaptar ao material. Mas isto é como tudo, quando começamos a fazer alguma coisa no decorrer do trabalho e com as dificuldades vão nascendo as ideias, tal e qual como quando se escreve….. as ideias começam a fluir.

Também às vezes uso temas, por exemplo, há algum tempo fiz os caminhos de Santiago e achei interessante fazer um com o símbolo dos caminhos, que é a concha. Agora os últimos nasceram porque a minha filha pediu uns presépios para se vender nos mercadinho de natal cá em Almeirim para ajudar os escuteiros no acampamento do ACANAC. Entre algumas ideias, saíram dois que se enquadram perfeitamente na ocasião, um foi feito em forma dos lenços dos escuteiros, e outro, já que era para o ACANAC, fiz a igreja dos escuteiros de Idanha-a-Nova e coloquei lá o presépio debaixo. Também vejo desenhos e depois tento tirar traços percetíveis e fazer… mas nem sempre corre bem. Provavelmente já tenho a maior coleção de presépios em ferro….

Qual a reação das pessoas?

Até à data todas as pessoas que viram gostaram, não ando por aí a mostrar, a Guida publica sempre nas redes sociais os presépios novos e eu quando gosto muito, muito também, e é daí que vejo as reações das pessoas, e todas gostaram muito.

A ideia é vender?

Não, faço apenas porque gosto, por carolice e principalmente para a minha guerreira, que adora e para ver a cara dela sempre que sai um presépio da cartola. Nem sempre faço presépios… por vezes faço coisas que sai mais caro que comprar, mas pronto, é esta carolice.