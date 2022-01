“Estamos todos com saudades da alegria e boa disposição que o Carnaval nos proporciona”, lamenta Cândida Lopes

O Carnaval de Benfica do Ribatejo foi adiado para 2023, como anunciou O ALMEIRINENSE na edição de 15 janeiro. Os Amigos da Galhofa e a Junta de Freguesia lamentam o sucedido, mas a pandemia não permite outra decisão.

“Não será surpresa para ninguém, que perante as condições decorrentes da pandemia Covid 19, o Carnaval deste ano não se realiza. Não quis, no entanto, deixar passar em claro esta data. A todos aqueles que com o seu empenho, talento e ousadia contribuíram para que o Carnaval de Benfica do Ribatejo se tenha tornado num evento de referência do Concelho, deixo o meu agradecimento e envio uma mensagem de incentivo, na esperança de que já em 2023 possamos sair à rua”, destaca Cândida Lopes a O ALMEIRINENSE.

A autarca, que também se mascarava todos os anos, termina dizendo que “estamos todos com saudades da alegria e boa disposição que o carnaval nos proporciona.”