O Santa-Clara com Nuno Carrapato (convidado por ter jogado nas Ilhas), e o Sporting com Luís Contente, ex. jogador, que passou por muitas equipas do distrito de Santarém marcaram presença no segundo jogo das glórias disputado em Leiria.

Nuno Carrapato com Luís Contente

O Sporting foi mais forte e levou a melhor sobre o Santa Clara com uns expressivos 12-3. O jogo foi disputado no miniestádio da Fan Zone. A final será entre os leões e as águias no próximo sábado.