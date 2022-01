Covid-19: Há mais de 100 novos casos

Não há tendência de descida em Almeirim e nas ultimas 24 horas registaram-se mais 125 novos casos do novo coronavírus.





Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o número de casos confirmados é de 4289. Como os critérios de isolamento mudaram nos últimos dias, registou-se uma descida de casos ativos: Ao dia de hoje são 990.

Portugal registou mais 41 mortes por covid-19 e 65.706 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 – um novo máximo diário. Só nos últimos dois dias foram registados 131.284 novos casos. Já os internamentos baixaram: são agora 2249 pessoas internadas com covid-19 (menos 64 do que na véspera) e 147 em unidades de cuidados intensivos (menos sete do que no dia anterior).